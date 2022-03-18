Больше никаких бумаг: правительство решило максимально упростить все таможенные процедуры

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"Правительство приняло решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур. Мы ставим цель - создать самую быструю таможню в мире. Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в Таможенный и Налоговый кодексы. По декларативному принципу", - рассказал Шмигаль.

Детали

По его словам, будет действовать декларируемый принцип. Желающие оставаться на общей системе платят только НДС, при этом такое оформление будет занимать не более 15 мин. Те, кто просто хочет ввезти товар в Украину без какого-либо таможенного оформления будет заранее заполнять грузовую таможенную декларацию и проезжать.

Шмигаль добавил, что постановление правительства уже принято, теперь ВР должна как можно быстрее освободить от пошлин и НДС все товары, которые сегодня едут в Украину.

Дополнение

Сегодня, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, секретарю СНБО и спикеру Верховной Рады разработать формат решений, который позволит максимально ускорить поставки всех необходимых товаров из-за рубежа.