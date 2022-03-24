До 7 лет: в Украине будут наказывать тюремным сроком за нецелевое использование гуманитарной помощи
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Верховная Рада проголосовала за законопроект №7146 о наказании за нецелевое использование гумпомощи. Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа", нардеп Елена Шуляк в Telegram, пишет УНН.
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"В настоящее время упрощена процедура признания социально значимых товаров гуманитарной помощи, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины, без принятия соответствующих решений о признании их гуманитарной помощью. Однако фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарную помощь используют для получения прибыли", - написала Шуляк.
Детали
Шуляк сообщила, что изменяется:
* Устанавливается уголовная ответственность за использование гуманитарной помощи не по целевому назначению во время действия военного положения.
* Использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли или собственного обогащения, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.
* Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения или в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
* Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
* Право расследования указанных преступлений закрепляется за следователями органов безопасности.
Дополнение
Кабинет министров Украины одобрил решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.