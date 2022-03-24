До 7 лет: в Украине будут наказывать тюремным сроком за нецелевое использование гуманитарной помощи

Цитата

"В настоящее время упрощена процедура признания социально значимых товаров гуманитарной помощи, перечень которых утвержден Кабинетом министров Украины, без принятия соответствующих решений о признании их гуманитарной помощью. Однако фиксируются многочисленные случаи, когда гуманитарную помощь используют для получения прибыли", - написала Шуляк.

Детали

Шуляк сообщила, что изменяется:

* Устанавливается уголовная ответственность за использование гуманитарной помощи не по целевому назначению во время действия военного положения.

* Использование гуманитарной помощи с целью получения прибыли или собственного обогащения, наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

* Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием власти или служебного положения или в крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

* Действия, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

* Право расследования указанных преступлений закрепляется за следователями органов безопасности.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил решение о максимальном упрощении всех таможенных процедур.