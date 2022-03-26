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Україна за день отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис. тонн

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. За минулу добу Україна отримала 10,3 тис тонн гуманітарної допомоги. Про це у Facebook написала перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.

Україна за день отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис. тонн

Цитата

“За вчорашню добу Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис тонн. Це найбільша добова кількість вантажу з початку російського вторгнення”, - повідомила Свириденко.

Деталі

Так, з її слів, протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тис тонн на добу.

Міністр нагадажа, що держава наразі максимально спростила процедури митного оформлення.

Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію, форма якої доступна за оприлюдненим міністром посиланням https://cutt.ly/ZSFsdbO. До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються.

Крім автотранспорту до доставки допомоги активно залучена Укрзалізниця, на яку вже зараз припадає 30% гуманітарних перевезень.

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Цього тижня Верховна Рада проголосувала за законопроект №7146 про покарання за нецільове використання гумдопомоги. Тепер за це каратимуть тюремним терміном.

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