Україна за день отримала рекордний обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис. тонн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. За минулу добу Україна отримала 10,3 тис тонн гуманітарної допомоги. Про це у Facebook написала перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко, пише УНН.
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“За вчорашню добу Україна отримала рекордний добовий обсяг гуманітарної допомоги – 10,3 тис тонн. Це найбільша добова кількість вантажу з початку російського вторгнення”, - повідомила Свириденко.
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Так, з її слів, протягом трьох останніх тижнів (4-24 березня) до України завезли 134,5 тис тонн гуманітарної допомоги. Це в середньому 6,5 тис тонн на добу.
Міністр нагадажа, що держава наразі максимально спростила процедури митного оформлення.
Тепер для ввезення гуманітарного вантажу потрібно заповнити лише один документ – декларацію, форма якої доступна за оприлюдненим міністром посиланням https://cutt.ly/ZSFsdbO. До того ж обсяги ввезених вантажів не обмежуються.
Крім автотранспорту до доставки допомоги активно залучена Укрзалізниця, на яку вже зараз припадає 30% гуманітарних перевезень.
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