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15 марта, 19:03 • 116667 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 171399 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 141104 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 133360 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114377 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106378 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102105 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Украина с Германией и Швецией совершат наблюдательный полет над РФ

Украина с Германией и Швецией совершат наблюдательный полет над РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Наблюдатели Украины, Германии и Швеции проведут наблюдательный полет над Россией на шведском самолете в рамках Договора по открытому небу. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности начальника российского центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Забелло, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"С 8 по 12 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Германии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б", - сказал он.

По словам С.Забелло, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения СААБ-340Б относится к типу самолетов, не оснащенных вооружением. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международный обзор, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором по открытому небу", - добавил С.Забелло.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одним из мероприятий по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

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