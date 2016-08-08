Украина с Германией и Швецией совершат наблюдательный полет над РФ

"С 8 по 12 августа в рамках реализации международного Договора по открытому небу совместная миссия Швеции, Германии и Украины выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на шведском самолете наблюдения СААБ-340Б", - сказал он.

По словам С.Забелло, во время полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

"Самолет наблюдения СААБ-340Б относится к типу самолетов, не оснащенных вооружением. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международный обзор, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором по открытому небу", - добавил С.Забелло.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одним из мероприятий по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В договор входят большинство стран НАТО, Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.