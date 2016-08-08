Україна з Німеччиною і Швецією здійснять спостережний політ над РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Спостерігачі України, Німеччини і Швеції здійснять спостережний політ над Росією на шведському літаку в рамках Договору з відкритого неба. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника російського центру зі зменшення ядерної небезпеки Сергій Забелло, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
"З 8 по 12 серпня в рамках реалізації міжнародного Договору з відкритого неба спільна місія Швеції, Німеччини та України виконає спостережний політ над територією Російської Федерації на шведському літаку спостереження СААБ-340Б", - сказав він.
За словами С.Забелло, під час польоту за узгодженим маршрутом російські фахівці на борту контролюватимуть суворе дотримання узгоджених параметрів польоту і застосування передбаченої договором апаратури спостереження.
"Літак спостереження СААБ-340Б належить до типу літаків, не оснащених будь-яким озброєнням. Літак і встановлена на ньому апаратура спостереження (аерофотоапарати) пройшли міжнародний огляд, в якому взяли участь і російські фахівці, що виключає використання технічних засобів, не передбачених договором щодо відкритого неба", - додав С.Забелло.
Договір з відкритого неба був підписаний в 1992 році і став одним із заходів зі зміцнення довіри в Європі після Холодної війни. Він діє з 2002 року і дозволяє країнам-учасницям відкрито збирати інформацію про збройні сили та заходи один одного. У договір входять більшість країн НАТО, Росія, Білорусь, Україна, Грузія, Боснія і Герцеговина та нейтральні Швеція та Фінляндія.