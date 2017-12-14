Украина уже получила 15 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинские спортсмены уже получили 15 лицензий на участие в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Южной Корее в 2018 году. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины в ответ на запрос УНН.
"По состоянию на конец ноября 2017 года украинскими спортсменами завоевано 15 лицензий, которые уже официально подтверждены: 11 в биатлоне (5 - мужчины, 6 - женщины); 4 в фигурном катании (танцы на льду, в одиночном катании мужчин и женщин)", - говорится в сообщении.
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В министерстве отметили, что еще продолжается лицензионный отбор в других видах спорта. Этот процесс завершится в январе 2018 года, в частности, в лыжных гонках, фристайле, горнолыжном и санном спорте, по результатам соревнований на этапах Кубков мира.
Всего около 40 украинских спортсменов смогут быть представлены в 11 из 15 видах спорта зимней Олимпиады.
Отметим, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Как сообщал УНН, 32 украинские спортсмены сдали допинг-пробы перед Олимпиадой-2018.