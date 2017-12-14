Україна вже здобула 15 ліцензій на зимову Олімпіаду-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українські спортсмени вже здобули 15 ліцензій на участь у зимових Олімпійських іграх, які відбудуться в Південній Кореї у 2018 році. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України у відповідь на запит УНН.
“Станом на кінець листопада 2017 року українськими спортсменами завойовано 15 ліцензій, які вже офіційно підтверджені: 11 в біатлоні (5 — чоловіки, 6 — жінки); 4 у фігурному катанні (танці на льоду, в одиночному катанні чоловіків та жінок)”, — йдеться в повідомленні.
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У Мінмолодьспорту зазначили, що наразі ще триває ліцензійний відбір в інших видах спорту. Цей процес завершиться у січні 2018 року, зокрема, у лижних перегонах, фрістайлі, гірськолижному та санному спорті, за результатами змагань на етапах Кубків світу.
Загалом близько 40 українських спортсменів зможуть бути представлені в 11 із 15 видах спорту зимової Олімпіади.
Зазначимо, зимова Олімпіада 2018 року відбудеться в Пхьончхані з 9 по 25 лютого.
Як повідомляв УНН, 32 українські спортсмени здали допінг-проби перед Олімпіадою-2018.