Украина считает приоритетом членство в НАТО и ЕС – спикер Зеленского про слова Пристайко

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15 марта, 19:03 • 101772 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132133 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117508 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111522 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101535 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99173 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86322 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Стремления Украины присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу предусмотрены ее Конституцией и остаются абсолютным приоритетом для страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя президента Украины Сергея Никифорова, информирует УНН.

Цитата

"Этот курс не только зафиксирован в Конституции, но и полностью согласован властью и обществом. Господин посол использовал слово "гибкость". Я думаю, что стоит дать ему возможность объяснить, что именно он имел в виду", - сказал агентству Reuters Никифоров.

Напомним

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире BBC Radio 5 заявил, что Украина может проявить “гибкость” в вопросе вступления в НАТО для того, чтобы предотвратить войну с Россией.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что слова Пристайка о готовности Украины отказаться от членства в НАТО вырваны из контекста.

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