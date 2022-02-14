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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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"Вирвано із контексту": в МЗС України прокоментували слова Пристайка про відмову від НАТО

"Вирвано із контексту": в МЗС України прокоментували слова Пристайка про відмову від НАТО

Київ • УНН

 • 68580 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що слова українського посла у Великій Британії Вадима Пристайка про готовність України відмовитися від членства в НАТО для того, щоб запобігти війні з Росією, вирвано з контексту. Про це повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту. Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 заявив, що Україна може проявити “гнучкість” у питанні вступу в НАТО для того, щоб запобігти війні з Росією.

Контекст

Країни Заходу останнім часом звертають особливу увагу на нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового вторгнення Росії та посилення російської дезінформації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов наприкінці минулого року повідомив, що 122 тис. російських військових перебувають на відстані 200 км та 143,5 тис. військових за 400 км від російсько-українського кордону.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США та їхніх союзників, що Україні не дозволять вступити до НАТО.

Захід закликає Росію відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

Українські Національні Новини

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