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Україна може проявити “гнучкість”: посол Пристайко про можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні

Україна може проявити “гнучкість”: посол Пристайко про можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні

Київ • УНН

 • 31554 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко відповів на запитання в ефірі ВВС Radio 5, про можливість відмови від прагнення вступити в НАТО, щоб запобігти війні, вказавши, що Україна може проявити “гнучкість”, пише УНН.

Деталі

Посол України в Лондоні Вадим Пристайко, як пише BBC, заявив, "що його країна, можливо, готова відмовитися від своїх амбіцій вступити в НАТО, щоб запобігти війні", заявивши, що Україна може проявити “гнучкість”.

На запитання, як зазначає BBC, чи Київ розглядає можливість відкласти свої плани щодо членства в НАТО, попри те, що це прописано в Конституції, він відповів: “Ми могли б, особливо коли нам погрожували, шантажували і підштовхували до цього”.

Як зазначає BBC Україна, дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

"Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія - ред.) прийдуть завтра?" - заявив Пристайко, зазначивши, що Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО.

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції, - заявив він. - Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі - ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

Водночас посол підкреслив, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії.

"Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію. Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього", - заявив Пристайко.

Він висловив думку, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

"Це (вступ України в НАТО - ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", - підкреслив український посол.

Раніше

Західні союзники раніше ясно дали зрозуміти, що одна з ключових вимог Росії — заборонити Україні вступ до військового альянсу НАТО — не підлягає обговоренню, заявивши, що двері альянсу мають залишатися відчиненими для нових членів.

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