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Украина может проявить “гибкость”: посол Пристайко о возможности отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну

Украина может проявить “гибкость”: посол Пристайко о возможности отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну

Киев • УНН

 • 31544 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко ответил на вопрос в эфире ВВС Radio 5, о возможности отказа от стремления вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну, указав, что Украина может проявить “гибкость”, пишет УНН.

Детали

Посол Украины в Лондоне Вадим Пристайко, как пишет BBC, заявил, "что его страна, возможно, готова отказаться от своих амбиций вступить в НАТО, чтобы предотвратить войну", заявив, что Украина может проявить “гибкость”.

На вопрос, как отмечает BBC, рассматривает ли Киев возможность отложить свои планы относительно членства в НАТО, несмотря на то, что это прописано в Конституции, он ответил: “Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому”.

Как отмечает BBC Україна, дипломат уточнил, что "учитывая ту угрозу, которая есть", Украина могла бы быть вынужденной пойти на такой шаг.

"Вопрос, который задает себе 40-миллионная страна, как мы выживем, если они (Россия - ред.) придут завтра?" - заявил Пристайко, отметив, что Украина может остаться беззащитной в то время, как все ее западные соседи являются членами НАТО.

Впоследствии ведущий переспросил, действительно ли посол имел в виду, что Украина может отказаться от вступления в НАТО.

"Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции, - заявил он. - Я сейчас частично иду против главного документа, что мы имеем. Когда я говорю это, (я имею в виду - ред.), что мы гибки, пытаясь найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно".

В то же время посол подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не изменит существенно ситуации с безопасностью для России.

"Если честно, Россия уже окружена странами НАТО. Польша является членом НАТО, Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария, Турция, все эти страны, которые граничат с Россией, уже являются членами НАТО. Это не изменило ситуацию с безопасностью. Это не изменило безопасность для России. Поэтому Украина также особо не изменит этого", - заявил Пристайко.

Он высказал мнение, что Москве значительно больше не нравится, что Украина может стать "чем-то иным, чем Россия" и тогда россияне захотят также изменить направление своей страны.

"Это (вступление Украины в НАТО - ред.) опасность не для народа России, не для России, а для конкретного режима, что они имеют сейчас", - подчеркнул украинский посол.

Ранее

Западные союзники ранее ясно дали понять, что одно из ключевых требований России — запретить вступление в военный альянс НАТО — не подлежит обсуждению, заявив, что двери альянса должны оставаться открытыми для новых членов.

Украинские Национальные Новости

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