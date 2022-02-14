Україна вважає пріоритетом членство в НАТО та ЄС – речник Зеленського про слова Пристайка
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прагнення України приєднатися до НАТО і Європейського Союзу передбачені її Конституцією і залишаються абсолютним пріоритетом для країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника президента України Сергій Никифоров, інформує УНН.
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"Цей курс не лише зафіксовано в Конституції, але й повністю погоджено владою та суспільством. Пан посол використав слово "гнучкість". Я думаю, що варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі", – сказав агентству Reuters Никифоров.
Нагадаємо
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 заявив, що Україна може проявити “гнучкість” у питанні вступу в НАТО для того, щоб запобігти війні з Росією.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що слова Пристайка про готовність України відмовитися від членства в НАТО вирвано з контексту.