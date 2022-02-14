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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61318 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна вважає пріоритетом членство в НАТО та ЄС – речник Зеленського про слова Пристайка

Україна вважає пріоритетом членство в НАТО та ЄС – речник Зеленського про слова Пристайка

Київ • УНН

 • 21289 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Прагнення України приєднатися до НАТО і Європейського Союзу передбачені її Конституцією і залишаються абсолютним пріоритетом для країни. Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву речника президента України Сергій Никифоров, інформує УНН.

Цитата

"Цей курс не лише зафіксовано в Конституції, але й повністю погоджено владою та суспільством. Пан посол використав слово "гнучкість". Я думаю, що варто дати йому можливість пояснити, що саме він мав на увазі", – сказав агентству Reuters Никифоров.

Нагадаємо

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі ВВС Radio 5 заявив, що Україна може проявити “гнучкість” у питанні вступу в НАТО для того, щоб запобігти війні з Росією.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що слова Пристайка про готовність України відмовитися від членства в НАТО вирвано з контексту.

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