Украина входит в новую фазу борьбы с коронавирусом - Минздрав

"Украина, к сожалению, не смогла принять жесткие меры, чтобы не впустить вирус. Поэтому сейчас, в данный момент, у нас уже есть очаги, которые пришли не из Китая или из Европы, а являются нашими, местными, очагами. То есть начинается второй этап, и мы должны не допустить пандемии в стране", - сказал Емец.

По его словам, сейчас команда Министерства здравоохранения и украинская власть в целом прилагают все усилия, чтобы бороться с коронавирусом. В частности, министерству удалось восстановить вертикаль санитарной службы, когда замминистра Виктора Ляшко был назначен государственным санитарным врачом. Именно эта вертикаль, как подчеркнул Илья Емец, будет ключевой в борьбе с COVID-19.

"Сейчас очень важно локализовать очаги вируса, хотя сделать это очень сложно. Потому что третий этап этого невидимого врага (ред. - коронавируса) - смертность. Если китайцам удалось достичь показателя смертности 3-4%, то Италии не удалось, и там 8-9%. Я сегодня собрал специалистов, которые будут работать в медицинской реформе западного образца... Эти специалисты могут сделать так, что у нас смертность будет меньше, чем даже в Китае", - подчеркнул Емец.

Как сообщалось, глава Минздрава выступает за введение в Украине чрезвычайного положения.

Напомним, по данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:30 22 марта, в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.