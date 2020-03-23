Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Україна, на жаль, не змогла вжити жорстких заходів, щоб не впустити вірус. Тому зараз, на цей момент, у нас уже є вогнища, які прийшли не з Китаю чи з Європи, а є нашими, місцевими, вогнищами. Тобто починається другий етап, і ми повинні не допустити пандемії у країні", - сказав Ємець.
За його словами, нині команда Міністерства охорони здоров’я та українська влада в цілому докладають усіх зусиль, щоб боротися з коронавірусом. Зокрема, міністерству вдалося відновити вертикаль санітарної служби, коли заступника міністра Віктора Ляшка було призначено державним санітарним лікарем. Саме ця вертикаль, як підкреслив Ілля Ємець, буде ключовою у боротьбі з COVID-19.
"Зараз дуже важливо локалізувати вогнища вірусу, хоча зробити це дуже складно. Тому що третій етап цього невидимого ворога (ред. - коронавірусу) – смертність. Якщо китайцям вдалося досягти показника смертності 3-4%, то Італії не вдалося, і там 8-9%. Я сьогодні зібрав спеціалістів, які будуть працювати у медичній реформі західного зразка... Ці спеціалісти можуть зробити так, що в нас смертність буде менше, ніж навіть у Китаї", - підкреслив Ємець.
Як повідомлялося, глава МОЗ виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:30 22 березня в Україні є 73 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.