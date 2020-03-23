Україна входить у нову фазу боротьби з коронавірусом – МОЗ

КИЇВ. 23 березня. УНН. В Україні починається другий етап боротьби з коронавірусом, який полягає у протистоянні COVID-19 не лише попереджувальними заходами, а й безпосередньо лікуванням хвороби. Про це заявив міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець, передає УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.