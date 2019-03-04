Украина выразила России протест из-за задержания архиепископа

"МИД Украины выражает протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым по поводу безосновательного задержания архиепископа Православной церкви Украины Климента", - говорится в сообщении ведомства.



В заявлении отмечается, что архиепископ Симферопольский и Крымский Климент выполняет гуманитарную миссию как председатель Православной миссии помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы.



В МИД также подчеркнули, что, несмотря на освобождение архиепископа, он остается под угрозой преследований оккупантами.



"Требуем от кремлевского режима прекратить преследование на временно оккупированных территориях Украины религиозных деятелей и представителей конфессий. Призываем мировое сообщество, наших международных партнеров, правозащитные организации осудить очередное нарушение прав человека в АРК", - добавили в министерстве.



Напомним, в оккупированном Крыма 3 марта задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).



Позже в тот же день архиепископа Симферопольского и Крымского Климента все же отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола.



По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.