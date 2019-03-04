Україна висловила Росії протест через затримання архієпископа

"МЗС України висловлює протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим з приводу безпідставного затримання архієпископа Православної церкви України Климента", - йдеться у повідомленні відомства.



У заяві зазначається, що архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент виконує гуманітарну місію як голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини і особам, позбавленим волі.



В МЗС також підкреслили, що, попри звільнення архієпископа, він залишається під загрозою переслідувань окупантами.



"Вимагаємо від кремлівського режиму припинити переслідування на тимчасово окупованих територіях України релігійних діячів та представників конфесій. Закликаємо світову спільноту, наших міжнародних партнерів, правозахисні організації засудити чергове порушення прав людини в АРК", - додали в міністерстві.



Нагадаємо, в окупованому Криму 3 березня затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента (Кущ).



Пізніше в той же день архієпископа Сімферопольського і Кримського Климента все ж відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу.



На думку самого Климента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.