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Архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу – адвокат

Архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу – адвокат

Київ • УНН

 • 10061 перегляди

КИЇВ. 3 березня. УНН. Архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНН.

"Архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу", - написав він.

Зазначимо, що раніше український Омбудсмен Людмила Денісова у Facebook проінформувала, що, за словами її російської колеги Тетяни Москалькової, у діях архієпископа порушень не виявили.

"Тільки що мені зателефонувала Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що у діях затриманого архієпископа Климента не виявлено жодних порушень", - написала Денісова.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).

Як повідомлялося, спочатку архієпископа доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.

На думку самого Клімента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.

У МЗС України заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це затримання.

Українські Національні Новини

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