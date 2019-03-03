Архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента відпустили з відділу "поліції" в окупованому Сімферополі без складання протоколу. Про це повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook, передає УНН.
"Архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу", - написав він.
Зазначимо, що раніше український Омбудсмен Людмила Денісова у Facebook проінформувала, що, за словами її російської колеги Тетяни Москалькової, у діях архієпископа порушень не виявили.
"Тільки що мені зателефонувала Уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова. Вона повідомила, що у діях затриманого архієпископа Климента не виявлено жодних порушень", - написала Денісова.
Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні затримали архієпископа Сімферопольського і Кримського Клімента (Кущ).
Як повідомлялося, спочатку архієпископа доставили до Центрального районного відділу "поліції", однак згодом вирішили перевезти до Київського РВ.
На думку самого Клімента, мета його затримання - завадити відвідати українського політв'язня Павла Гриба у Ростові-на-Дону, а також остаточно знищити церкву Київського патріархату в Криму.
У МЗС України заявили, що привернуть увагу в ООН, РЄ та ОБСЄ через це затримання.