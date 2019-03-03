Архиепископа Климента отпустили без составления протокола – адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Архиепископа Симферопольский и Крымский Климента отпустили из отдела "полиции" в оккупированном Симферополе без составления протокола. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook, передает УНН.
"Архиепископа Климента отпустили без составления протокола", - написал он.
Отметим, что ранее украинский Омбудсмен Людмила Денисова в Facebook проинформировала, что, по словам ее российской коллеги Татьяны Москальковой, в действиях архиепископа нарушений не обнаружили.
"Только что мне позвонила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она сообщила, что в действиях задержанного архиепископа Климента не обнаружено никаких нарушений", - написала Денисова.
Напомним, в оккупированном Крыму сегодня задержали архиепископа Симферопольского и Крымского Климента (Кущ).
Как сообщалось, сначала архиепископа доставили в Центральный районный отдел "полиции", однако впоследствии решили перевезти в Киевский РО.
По мнению самого Климента, цель его задержания - помешать посетить украинского политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону, а также окончательно уничтожить церковь Киевского патриархата в Крыму.
В МИД Украины заявили, что привлекут внимание в ООН, СЕ и ОБСЕ из-за этого задержания.