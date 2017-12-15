Украина выразила протест РФ о продлении ареста Гриба

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Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 45923 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 26436 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 103552 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 105309 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 121682 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 104441 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 106642 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112926 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117301 просмотра

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Украина выразила протест РФ о продлении ареста Гриба

Украина выразила протест РФ о продлении ареста Гриба

Киев  •  УНН

 • 12604 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с решением российского суда продлить до 4 марта года срок содержания под стражей незаконно задержанного в Беларуси и перемещенного в РФ гражданина Украины Павла Гриба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Безосновательное содержание П.Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав содержащихся в пенитенциарных учреждениях граждан Украины и отсутствии правосудия в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

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В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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