Украина выразила протест РФ о продлении ареста Гриба
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины выразили решительный протест в связи с решением российского суда продлить до 4 марта года срок содержания под стражей незаконно задержанного в Беларуси и перемещенного в РФ гражданина Украины Павла Гриба, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Безосновательное содержание П.Гриба под стражей, игнорирование российской стороной его прав, в частности на получение необходимой ему медицинской помощи, встречи с родителями и общение на родном языке во время встречи с консулом является убедительным свидетельством систематических нарушений российской стороной прав содержащихся в пенитенциарных учреждениях граждан Украины и отсутствии правосудия в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.
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В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).