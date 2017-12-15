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Україна висловила протест РФ щодо продовження арешту Гриба

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест у зв’язку з рішенням російського суду продовжити до 4 березня року термін тримання під вартою незаконно затриманого в Білорусі і переміщеного до РФ громадянина України Павла Гриба, передає УНН із посиланням на прес-службу МЗС України.

“Безпідставне тримання П.Гриба під вартою, ігнорування російською стороною його прав, зокрема на отримання необхідної йому медичної допомоги, зустрічі з батьками та спілкування рідною мовою під час зустрічі з консулом є переконливим свідченням систематичних порушень російською стороною прав утримуваних в пенітенціарних закладах громадян України та відсутності правосуддя в Російській Федерації”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що зниклий в Білорусі українець П.Гриб утримується в Краснодарському СІЗО у РФ.

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У РФ П.Грибу пред'явлено звинувачення за ч. 1 ст. 205.1 КК РФ (сприяння терористичній діяльності).

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