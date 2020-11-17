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Украина отвергла обвинения РФ о попытках "дезавуировать Минские договоренности"

Украина отвергла обвинения РФ о попытках "дезавуировать Минские договоренности"

Киев  •  УНН

 • 14917 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины подвергли критике комментарий официального представителя МИД РФ в связи с недавним немецко-французским заявлением по урегулированию конфликта на Донбассе, передает УНН со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины.

"Оценка внешнеполитическими ведомствами Германии и Франции тех усилий, которые прилагает Украина на пути к последовательному выполнению Минских договоренностей, в частности решений, достигнутых на уровне глав государств в "нормандской формате", вызвала в МИД РФ шквал эмоций, необоснованной критики и манипулятивных обвинений", - отмечают в МИД Украины.

Как подчеркнули дипломаты, соответствующие заявления не соответствуют действительности и являются "неудачной попыткой оправдать дальнейшую агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины и нежелание российской стороны сделать по крайней мере минимальные шаги для облегчения гуманитарной ситуации, содействия беспрепятственному осуществлению контактов между гражданами Украины с обеих сторон линии разграничения".

"МИД Украины также категорически отвергает озвученные официальным представителем МИД РФ обвинения относительно попыток украинской стороны "дезавуировать Минские договоренности", - отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

Так, в МИД напомнили, что украинский проект Плана совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских соглашений содержит практические предложения по полному прекращению конфликта, демилитаризации отдельных районов Донецкой и Луганской областей и создание условий для проведения местных выборов на Донбассе, что полностью соответствует духу и букве "комплекса мероприятий по выполнению Минских соглашений" 2015 года.

Также дипломаты напомнили, что с 10 ноября начало свою работу обновленное КПВВ "Счастье", продолжается работа по совершенствованию обслуживания гражданского населения при пересечении КПВВ "Золотое".

"Констатируем, что незаконные вооруженные формирования продолжают препятствовать гражданам беспрепятственно переходить линию разграничения. Имеют место ограничения свободного передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Украина, при активной роли Германии и Франции в нормандской формате, и в дальнейшем будет прилагать максимальные усилия для мирного урегулирования конфликта и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках "Нормандского формата" и ТКГ", - отметили в министерстве.

На прошлой неделе Германия и Франция призвали Россию использовать свое влияние на боевиков на Донбассе и способствовать открытию двух пунктов пропуска

Кроме того, представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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