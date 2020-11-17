Україна відкинула закиди РФ щодо спроб “дезавуювати Мінські домовленості”

“Оцінка зовнішньополітичними відомствами Німеччини і Франції тих зусиль, яких докладає Україна на шляху до послідовного виконання Мінських домовленостей, зокрема рішень, досягнутих на рівні глав держав у „Нормандському форматі“, викликала в МЗС РФ шквал емоцій, необґрунтованої критики та маніпулятивних звинувачень”, — зазначають в МЗС України.

Як підкреслили дипломати, відповідні заяви не відповідають дійсності і є “невдалою спробою виправдати подальшу агресивну політику Російської Федерації щодо України та небажання російської сторони зробити принаймні мінімальні кроки для полегшення гуманітарної ситуації, сприяння безперешкодному здійсненню контактів між громадянами України по обидва боки лінії розмежування”.

“МЗС України також категорично відкидає озвучені офіційним представником МЗС РФ звинувачення щодо спроб української сторони “дезавуювати Мінські домовленості”, — наголошують у зовнішньополітичному відомстві.

Так, у МЗС нагадали, що український проект Плану спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських угод містить практичні пропозиції щодо повного припинення конфлікту, демілітаризації окремих районів Донецької і Луганської областей та створення умов для проведення місцевих виборів на Донбасі, що повністю відповідає духу та букві “Комплексу заходів з виконання Мінських угод” 2015 року.

Також дипломати нагадали, що з 10 листопада розпочав свою роботу новостворений КПВВ “Щастя”, продовжується робота з удосконалення обслуговування цивільного населення при перетині КПВВ “Золоте”.

“Констатуємо, що незаконні збройні формування продовжують перешкоджати громадянам безперешкодно переходити лінію розмежування. Мають місце обмеження вільного пересування спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Україна, за активної ролі Німеччини та Франції у Нормандському форматі, й надалі докладатиме максимальних зусиль для мирного врегулювання конфлікту та виконання домовленостей, досягнутих у рамках „Нормандського формату“ і ТКГ”, — наголосили в міністерстві.

Нагадаємо, минулого тижня Німеччина і Франція закликали Росію використовувати свій вплив на бойовиків на Донбасі і сприяти відкриттю двох пунктів пропуску

Крім того, представники Німеччини та Франції підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документа для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі.