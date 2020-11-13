Німеччина і Франція звинуватили бойовиків у зриві домовленостей в ТКГ, закликають Росію "використовувати вплив"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Німеччина і Франція закликали Росію використовувати свій вплив на бойовиків на Донбасі і сприяти відкриттю двох пунктів пропуску, передає УНН з посиланням на спільну заяву МЗС двох країн.
"Ми закликаємо Росію і сепаратистів негайно відкрити всі існуючі переходи на лінії зіткнення в Донецькій області", - заявили дипломати.
У заяві наголошується, що тисячі людей, які відвідують лікарів, які отримують пенсії або бажаючі побачити близьких, сьогодні позбавлені можливості перетинати лінію дотику.
"Не дивлячись на домовленість в Тристоронній контактній групі, сепаратисти не виконали свої зобов'язання по відкриттю пунктів пропуску в Золотому і Щасті 10 листопада. Ми закликаємо Росію використовувати свій вплив для забезпечення виконання цих домовленостей. Як член Тристоронньої контактної групи Росія також веде прямі переговори з Україною і несе спільну відповідальність за успішне виконання висновків Паризького саміту", - сказано в заяві.
Нагадаємо, 9 листопада, українська делегація в ТКГ заявила, що Росія зірвала відкриття КПВВ на Донбасі.
Починаючи з 10 листопада, Держприкордонслужба повністю забезпечує функціонування семи КПВВ, в той же час пропуск блокувався з боку представників ОРДЛО.
Як повідомляв УНН, за станом на 13 листопада функціонує сім КПВВ, проте фактичний пропуск громадян здійснюється лише в контрольних пунктах в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" - щодоби, і "Новотроїцьке".