Украина в 2018 году импортировала газа на 3,1 млрд долларов

Зарегистрированные в Швейцарии компании поставили в Украину 3,87 млрд куб. м газа в 1,16 млрд долл., из Германии было поставлено 3,18 млрд куб. м на 938 200 000 долл., из Польши - 726 300 000 куб. м на 217 600 000 долл., из Великобритании - 685 200 000 куб. м на 202 200 000 долл., из Венгрии - 602 млн куб. м на 191 800 000 долл., из Чехии - 303 300 000 куб. м на 91,4 млрд долл.



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Как сообщал УНН, запасы газа в ПХГ Украины на 6,4% меньше, чем в прошлом году .



Добавим, Украина сократила заполненность ПХГ газом до 32%.

Как сообщал УНН, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли за неделю на более 9,5%.