Україна в 2018 році імпортувала газу на 3,1 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Україна в 2018 році імпортувала 10,39 млрд куб. м природного газу на загальну суму 3,12 млрд дол. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну службу статистики.
Зареєстровані в Швейцарії компанії поставили в Україну 3,87 млрд куб. м газу на 1,16 млрд дол., з Німеччини було поставлено 3,18 млрд куб. м на 938,2 млн дол., з Польщі - 726,3 млн куб. м на 217,6 млн дол., з Великої Британії - 685,2 млн куб. м на 202,2 млн дол., з Угорщини - 602 млн куб. м на 191,8 млн дол., з Чехії - 303,3 млн куб. м на 91,4 млн дол.
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Як повідомляв УНН, запаси газу у ПСГ України на 6,4% менші, ніж торік.
Додамо, Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 32%.
Як повідомляв УНН, запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зросли за тиждень на понад 9,5%.