Запаси газу у ПСГ України на 6,4% менші, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Запасів газу в підземних сховищах України станом на 20 лютого на 6,4% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.
"Станом на 20 лютого 2019 року у підземних сховищах знаходиться 10,2 млрд куб. м природного газу, що на 0,7 млрд куб. м або на 6,4% менше відповідного показника минулого року", - йдеться у повідомленні.
При цьому вказано, що видобуток газу за 19 діб лютого 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом 2018 року на 38,4 млн куб. м або на 3,6%. Загалом з початку лютого він становив 1 млрд 117,5 млн куб. м.
Додамо, Україна скоротила заповненість ПСГ газом до 32%.
Як повідомляв УНН, запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зросли за тиждень на понад 9,5%.