Запаси газу у ПСГ України на 6,4% менші, ніж торік

КИЇВ. 21 лютого. УНН. Запасів газу в підземних сховищах України станом на 20 лютого на 6,4% менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості.