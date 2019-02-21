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Запасы газа в ПХГ Украины на 6,4% меньше, чем в прошлом году

Запасы газа в ПХГ Украины на 6,4% меньше, чем в прошлом году

Киев  •  УНН

 • 8125 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Запасов газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 февраля на 6,4% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности.

"По состоянию на 20 февраля 2019 года в подземных хранилищах находится 10,2 млрд куб. м природного газа, что на 0,7 млрд куб. м или на 6,4% меньше соответствующего показателя прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом указано, что добыча газа за 19 суток февраля 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 38,4 млн куб. м или на 3,6%. В целом с начала февраля он составлял 1 млрд 117,5 млн куб. м.

Добавим, Украина сократила заполненность ПХГ газом до 32%.

Как сообщал УНН, запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли за неделю на более чем 9,5%.

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