Запаси вугілля на ТЕС та ТЕЦ зросли на понад 9,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Запаси вугілля на складах українських ТЕС та ТЕЦ за тиждень збільшилися на 9,57%. Про це свідчать статистичні дані Міністерства енергетики та вугільної промисловості, передає УНН.
Станом на 21 лютого на українських ТЕС та ТЕЦ зберігається 1 млн 336 тис. тонн вугілля, що на 116,7 тис. тонн або 9,57% більше, порівняно із обсягами запасів, які фіксувалися тижнем раніше, 14 лютого (1 млн 219,3 тис. тонн).
На сьогодні на складах накопичено вугілля на 406,5 тис. тонн або на 23,3% менше показника минулого року.
Загальний видобуток за 20 діб лютого 2019 року зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 4,8% та становить 1 млн 748 тис. тонн.
Нагадаємо, в Україні впав видобуток коксівного вугілля.