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В Україні впав видобуток коксівного вугілля

В Україні впав видобуток коксівного вугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. За результатами минулого року відносно до 2017 року в Україні майже на 15% скоротився видобуток коксованого вугілля. Відповідні дані наведені в звіті Міністерства енергетики і вугільної галузі, передає УНН.

Згідно з даними звіту Міністерства у 2018 році видобуток вугілля сягнув 33,28 млн тонн, що на 1% більше, ніж у 2017 році. У тому числі енергетичного вугілля було видобуто 27,48 млн тонн (на 4,9% більше, ніж 2017 року), коксівного – 5,8 млн тонн (на 14,6% менше, ніж показник 2017 року).

Споживання вугілля в країні торік склало 25,2 млн тонн, що на 5% більше, ніж 2017 року.

Як повідомляв УНН, за два роки Україна більше ніж вдвічі зменшила споживання антрацитової групи вугілля завдяки переобладнанню теплоелектростанцій.

Нагадаємо, за місяць запаси вугілля кам'яного в Україні скоротилися.

Українські Національні Новини

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