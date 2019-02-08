В Украине упала добыча коксующегося угля

Согласно данным отчета Министерства в 2018 году добыча угля достигла 33,28 млн тонн, что на 1% больше, чем в 2017 году. В том числе энергетического угля было добыто 27,48 млн тонн (на 4,9% больше, чем 2017 года), коксующегося - 5,8 млн тонн (на 14,6% меньше показателя 2017 года).

Потребление угля в стране в прошлом году составило 25,2 млн тонн, что на 5% больше, чем в 2017 году.

Как сообщал УНН, за два года Украина больше чем вдвое сократила потребление антрацитовой группы угля благодаря переоборудованию теплоэлектростанций.

Напомним, за месяц запасы каменного угля в Украине сократились.