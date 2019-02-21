Запасы угля на ТЭС и ТЭЦ выросли на более чем 9,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Запасы угля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ за неделю увеличились на 9,57%. Об этом свидетельствуют статистические данные Министерства энергетики и угольной промышленности, передает УНН.
По состоянию на 21 февраля на украинских ТЭС и ТЭЦ сохраняется 1 млн 336 тыс. тонн угля, что на 116,7 тыс. тонн или 9,57% больше по сравнению с объемами запасов, которые фиксировались неделей ранее, 14 февраля (1 млн 219, 3 тыс. тонн).
На сегодня на складах накоплено угля на 406,5 тыс. тонн или на 23,3% меньше показателя прошлого года.
Общая добыча за 20 суток февраля 2019 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,8% и составляет 1 млн 748 тыс. тонн.
Напомним, в Украине упала добыча коксующегося угля.