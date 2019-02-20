Киян з 1 травня очікує підвищення ціни на газ

"З 1 травня - нове підвищення ціни на газ. І вже зараз відбувається коригування тарифу на відпуск теплової електроенергії на ТЕЦ", - повідомив Пантелеєв.

За його словами, вже пройшли перші громадські слухання щодо нового тарифу. Крім того, Пантелеєв підкреслив важливість затвердження нового тарифу на тепло до 1 травня.

"До 1 травня ми повинні мати новий тариф на тепло. Оскільки з 1 травня починається правова колізія, вступає в силу новий закон про ЖКП, і в ньому назва послуг і назва теплової енергії зовсім інша від тої, на яку має повноваження затверджувати НКРЕКП тариф. З цим казусом ніхто не знає, що робити", - пояснив заступник голови КМДА.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року НКРЕКП ухвалила рішення, яким заборонила операторам газорозподільних мереж проводити донарахування в платіжки за природний газ.

3 січня у "Нафтогазі" заявили про незаконне донарахування споживачам додаткових обсягів газу.

Згодом міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що платіжки із завищеними тарифами за газ, які прийшли людям, є незаконними, і платити за них не потрібно.