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7 марта, 15:45 • 127011 просмотра

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Киевлян с 1 мая ожидает повышение цены на газ

Киевлян с 1 мая ожидает повышение цены на газ

Киев  •  УНН

 • 9841 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Киеве планируют повысить цену на газ с 1 мая. Об этом заявил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев во время заседания постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 18 февраля, передает корреспондент УНН.

"С 1 мая - новое повышение цены на газ. И уже сейчас происходит корректировка тарифа на отпуск тепловой электроэнергии на ТЭЦ", - сообщил Пантелеев.

По его словам, уже прошли первые общественные слушания по новому тарифу. Кроме того, Пантелеев подчеркнул важность утверждения нового тарифа на тепло до 1 мая.

"До 1 мая мы должны иметь новый тариф на тепло. Поскольку с 1 мая начинается правовая коллизия, вступает в силу новый закон о ЖКУ, и в нем название услуг и название тепловой энергии совсем другое от того, на которое имеет полномочия утверждать НКРЭКУ тариф. С этим казусом никто не знает, что делать", - объяснил заместитель главы КГГА.

Напомним, в ноябре 2018 года НКРЭКУ приняла решение, которым запретила операторам газораспределительных сетей проводить доначисления в платежки за природный газ.

3 января в "Нафтогазе" заявили о незаконном доначислении потребителям дополнительных объемов газа.

Впоследствии министр социальной политики Андрей Рева заявил, что платежки с завышенными тарифами за газ, которые пришли людям, является незаконным, и платить за них не нужно.

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