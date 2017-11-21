Украина вошла в ТОП-50 стран рейтинга легкости уплаты налогов

Сообщается, что результаты рейтинга были представлены сегодня в Киеве. Как утверждают авторы рейтинга, улучшение позиций произошло благодаря снижению социального взноса, а также из-за других новаций, введенных в течение последнего года.

Рейтинг сформирован по результатам исследования 190 стран мира. Среди показателей, которые анализировались, - частота уплаты и легкость уплаты налогов. В прошлом году Украина в рейтинге Paying Taxes занимала 84-е место.

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