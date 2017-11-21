Україна увійшла в ТОП-50 країн рейтингу легкості сплати податків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Україна вдвічі поліпшила свої позиції в спільному рейтингу консалтингової компанії "PwC" та Світового банку Paying Taxes-2018 і увійшла до ТОП-50 держав цього дослідження. Про це повідомляє Урядовий портал, передає УНН.
Повідомляється, що результати рейтингу були представлені сьогодні у Києві. Як стверджують автори рейтингу, поліпшення позицій відбулося завдяки зниженню соціального внеску, а також низці інших новацій, запроваджених протягом останнього року.
Рейтинг сформований за результатами дослідження 190 держав світу. Серед показників, які аналізувалися, - частота сплати та легкість сплати податків. Минулого року Україна в рейтингу Paying Taxes займала 84-те місце.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві викрили схему ухилення від сплати податків