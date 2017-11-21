Україна увійшла в ТОП-50 країн рейтингу легкості сплати податків

Повідомляється, що результати рейтингу були представлені сьогодні у Києві. Як стверджують автори рейтингу, поліпшення позицій відбулося завдяки зниженню соціального внеску, а також низці інших новацій, запроваджених протягом останнього року.

Рейтинг сформований за результатами дослідження 190 держав світу. Серед показників, які аналізувалися, - частота сплати та легкість сплати податків. Минулого року Україна в рейтингу Paying Taxes займала 84-те місце.

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