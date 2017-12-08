Украина войдет в 2018 год с прожиточным минимумом в 1,7 тыс. гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. С 1 января 2018 прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц будет составлять - 1700 гривен. Об этом говорится в проекте Закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год, сообщает УНН.
При этом предполагается постепенное его повышение на 9%:
• с 1 июля - до 1777 гривен;
• с 1 декабря - до 1853 гривен.
Для основных социальных и демографических групп населения динамика будет выглядеть так:
• детей до 6 лет: с 1 января 2018 года - 1492 гривны, с 1 июля - 1559 гривен, с 1 декабря - 1626 гривен;
• детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 января 2018 года - 1860 гривен, с 1 июля - 1944 грн, с 1 декабря - 2027 гривен;
• трудоспособных лиц: с 1 января 2018 года - 1762 гривны, с 1 июля - 1841 гривна, с 1 декабря - 1921 гривна.
• лиц, утративших трудоспособность: с 1 января 2018 года - 1373 гривны, с 1 июля - 1435 гривен, с 1 декабря - 1497 гривен.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект о Государственном бюджете Украины на 2018 с дефицитом в 2,4% ВВП. Народные депутаты поддержали решение 273 голосами.