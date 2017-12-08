Україна увійде у 2018 рік із прожитковим мінімумом в 1,7 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. З 1 січня 2018 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде складати — 1700 гривень. Про це йдеться у Проекті Закону про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
При цьому передбачається поступове його підвищення на 9%:
• з 1 липня — до 1777 гривень;
• з 1 грудня — до 1853 гривень.
Для основних соціальних і демографічних груп населення динаміка виглядатиме так:
• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;
• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;
• працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня.
• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.
Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП. Народні депутати підтримали рішення 273 голосами.