Україна увійде у 2018 рік із прожитковим мінімумом в 1,7 тис. гривень

При цьому передбачається поступове його підвищення на 9%:

• з 1 липня — до 1777 гривень;

• з 1 грудня — до 1853 гривень.

Для основних соціальних і демографічних груп населення динаміка виглядатиме так:

• дітей віком до 6 років: з 1 січня 2018 року — 1492 гривні, з 1 липня — 1559 гривень, з 1 грудня — 1626 гривень;

• дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2018 року — 1860 гривень, з 1 липня — 1944 гривні, з 1 грудня — 2027 гривень;

• працездатних осіб: з 1 січня 2018 року — 1762 гривні, з 1 липня —- 1841 гривня, з 1 грудня — 1921 гривня.

• осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2018 року — 1373 гривні, з 1 липня — 1435 гривень, з 1 грудня — 1497 гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила законопроект про Державний бюджет України на 2018 рік з дефіцитом у 2,4% ВВП. Народні депутати підтримали рішення 273 голосами.