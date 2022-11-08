Украина в октябре сократила экспорт на 4,6% - Минэкономики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Объемы украинского экспорта в октябре составили 9,2 млн тонн, это на 4,6% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, информирует УНН.
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«Объемы экспорта украинских товаров в октябре составили 9,2 млн тонн. Больше было только в сентябре – октябрьский показатель оказался на 4,6% меньше», – говорится в сообщении.
Детали
Как отмечается, наибольшее падение объемов претерпела горно-металлургическая отрасль. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда – 1,06 млн тонн, чугун – 72,2 тысячи тонн. Для руды – это самый низкий показатель с начала года.
В тройку лидеров экспортированных зерновых вошли: пшеница – 1,96 млн тонн (+9,7%); кукуруза – 2,2 млн тонн (+2,7%); рапс – 0,669 млн тонн (-23%).
В масложировой отрасли в октябре экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% - до 308 тысяч тонн, экспорт масла уменьшился на 10,3% - до 454 тысяч тонн; объем вывезенного шрота вырос на 9,8% – до 390 тысяч тонн.
Подсолнечное масло осталось лидером по выручке – 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.
«Всего стоимость украинского экспорта составила 3,8 млрд долларов. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре. К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. Мы наблюдаем падение в металлургии. Однако у аграриев все более-менее стабильно», - подчеркнул замминистра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.
Наши крупнейшие торговые партнеры сегодня:
1. Польша (560 млн долл.)
2. Румыния (412 млн долл.)
3. Турция (234 млн долл.)
4. Германия (233 млн долл.)
5. Венгрия (187 млн долл.)
6. Испания (186 млн долл.)
7. Китай (152 млн долл.)
8. Индия (112 млн долл.)
9 .США (76 млн долл.)
10. Молдова (76 млн долл.).
Дополнение
В целом в октябре Украина экспортировала 9,2 млн тонн товаров, а импортировала – 2 млн тонн. Больше товаров Украина экспортировала морем.