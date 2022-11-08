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Украина в октябре сократила экспорт на 4,6% - Минэкономики

Украина в октябре сократила экспорт на 4,6% - Минэкономики

Киев • УНН

 • 261561 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Объемы украинского экспорта в октябре составили 9,2 млн тонн, это на 4,6% меньше по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины, информирует УНН.

Цитата

«Объемы экспорта украинских товаров в октябре составили 9,2 млн тонн. Больше было только в сентябре – октябрьский показатель оказался на 4,6% меньше», – говорится в сообщении.

Детали 

Как отмечается, наибольшее падение объемов претерпела горно-металлургическая отрасль. Экспорт руды сократился на 286 тысяч тонн по сравнению с сентябрем (-21%). Чугуна экспортировали на 127 тысяч тонн меньше, чем в сентябре (-63%). В абсолютных числах экспорт по этим товарам: руда – 1,06 млн тонн, чугун – 72,2 тысячи тонн. Для руды – это самый низкий показатель с начала года.

В тройку лидеров экспортированных зерновых вошли: пшеница – 1,96 млн тонн (+9,7%); кукуруза – 2,2 млн тонн (+2,7%); рапс – 0,669 млн тонн (-23%).

В масложировой отрасли в октябре экспорт семян подсолнечника увеличился на 71,1% - до 308 тысяч тонн, экспорт масла уменьшился на 10,3% - до 454 тысяч тонн; объем вывезенного шрота вырос на 9,8% – до 390 тысяч тонн.
Подсолнечное масло осталось лидером по выручке – 502 млн долларов. Но это на 14,9% меньше, чем в сентябре.

«Всего стоимость украинского экспорта составила 3,8 млрд долларов. Это на 8,2% меньше, чем в сентябре. К этому добавилось как уменьшение объемов экспорта, так и снижение мировых цен на продовольственные и промышленные товары. Мы наблюдаем падение в металлургии. Однако у аграриев все более-менее стабильно», - подчеркнул замминистра экономики - Торговый представитель Украины Тарас Качка.

Наши крупнейшие торговые партнеры сегодня:

1. Польша (560 млн долл.)
2. Румыния (412 млн долл.)
3. Турция (234 млн долл.)
4. Германия (233 млн долл.)
5. Венгрия (187 млн ​​долл.)
6. Испания (186 млн долл.)
7. Китай (152 млн долл.)
8. Индия (112 млн долл.)
9 .США (76 млн долл.)
10. Молдова (76 млн долл.).

Дополнение

В целом в октябре Украина экспортировала 9,2 млн тонн товаров, а импортировала – 2 млн тонн. Больше товаров Украина экспортировала морем.

Украинские Национальные Новости

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