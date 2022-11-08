Україна у жовтні скоротила експорт на 4,6% - Мінекономіки

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«Обсяги експорту українських товарів у жовтні становили 9,2 млн тонн. Більше було тільки у вересні - жовтневий показник виявився на 4,6% меншим», - ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначається, найбільше падіння обсягів зазнала гірничо-металургійна галузь. Експорт руди скоротився на 286 тисяч тонн у порівнянні з вереснем (-21%). Чавуну експортували на 127 тисяч тонн менше ніж у вересні (-63%). В абсолютних числах експорт по цих товарах: руда - 1,06 млн тонн, чавун - 72,2 тисячі тонн. Для руди – це найнижчий показник з початку року.

У трійку лідерів експортованих зернових увійшли: пшениця – 1,96 млн тонн (+9,7%); кукурудза – 2,2 млн тонн (+2,7%); ріпак – 0,669 млн тонн (-23%).

В олійно-жирової галузі у жовтні експорт насіння соняшника збільшився на 71,1% - до 308 тисяч тонн, експорт олії зменшився на 10,3% - до 454 тисяч тонн; обсяг вивезеного шроту зріс на 9,8% - до 390 тисяч тонн.

Соняшникова олія залишилася лідером по виручці – 502 млн доларів. Але це на 14,9% менше, ніж у вересні.

«Загалом вартість українського експорту становила 3,8 млрд доларів. Це на 8,2% менше, ніж у вересні. До цього додалося як зменшення обсягів експорту, так і зниження світових цін на продовольчі та промислові товари. Наразі ми спостерігаємо падіння в металургії. Проте в аграріїв все більш-менш стабільно», - наголосив заступник міністра економіки - Торговий представник України Тарас Качка.

Наші найбільші торгові партнери на сьогодні:

1. Польща (560 млн дол.)

2. Румунія (412 млн дол.)

3. Туреччина (234 млн дол.)

4. Німеччина (233 млн дол.)

5. Угорщина (187 млн дол.)

6. Іспанія (186 млн дол.)

7. Китай (152 млн дол.)

8. Індія (112 млн дол.)

9. США (76 млн дол.)

10. Молдова (76 млн дол.).

Доповнення

Загалом у жовтні Україна експортувала 9,2 млн тонн товарів, а імпортувала – 2 млн тонн. Найбільше товарів Україна експортувала морем.