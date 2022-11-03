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У жовтні Україна експортувала 9,2 млн тонн товарів, — Мінінфраструктури

У жовтні Україна експортувала 9,2 млн тонн товарів, — Мінінфраструктури

Київ • УНН

 • 237084 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Загалом у жовтні Україна експортувала 9,2 млн тонн товарів, а імпортувала – 2 млн тонн. Найбільше товарів Україна експортувала морем.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм, передає УНН.

Цитата

“Попри усі намагання росіян, “зернова угода” не була зупинена ні на хвилину і продовжує діяти. У жовтні через три одеські порти було експортовано 4,5 млн тонн продукції. Окремо близько мільйона тонн було відправлено нашими дунайськими портами”, — йдеться у повідомленні.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Опорою економіки та логістичним ланцюгам залишаються залізничний та автомобільний транспорт. Які цього місяця, попри усі атаки на інфраструктурні обʼєкти, продовжували стабільно експортувати та завозити критичні для фронту та економіки вантажі.

Щобільше, обсяг міжнародних автомобільних перевезень щомісяця тільки збільшується. При цьому середня вартість однієї тони товарів, експортованих автотранспортом, залишається найдорожчою серед товарів, які експортуються іншими видами транспорту. Вони втричі дорожчі за перевезені морем і вчетверо – за перевезені залізницею.

“Цього місяця ми впроваджуємо електрону чергу на пункті пропуску “Ягодин” на польському кордоні і відкриваємо новий пункт пропуску “Красноїльськ” на румунському кордоні”, — додав Найєм.

Джерело: Міністерство інфраструктури України

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