Бюджет-2023: в уряді розповіли про основні показники

Деталі

Так, в уряді та бюджетному комітеті ВР наводять такі основні показники Держбюджету на 2023 рік:



ВВП – 6,28 трлн грн



% ВВП до попереднього року – 103,2%



Доходи – 1,3 трлн грн



Видатки – 2,6 трлн грн



Дефіцит – 20,6% прогнозного ВВП (38 млрд дол.)



Інфляція – 28,0%



Прожитковий мінімум – 2 589 грн



Середня зарплата – 18,3 тис. грн



Мінімальна зарплата на 1 січня – 6,7 тис. грн



Курс долара (середній за рік) – 42,2 грн.



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Шмигаль також розповів, що найперший пріоритет Бюджету-2023 — забезпечення нашої перемоги.

«Тому 43% всіх коштів направляємо на армію та безпеку України. Це понад 1 трлн грн. Величезна сума, яка дозволить забезпечити необхідним наших героїв на фронті. Другим пріоритетом буде соціальне забезпечення. Пенсії, допомога внутрішньо переміщеним особам, субсидії, медицина й освіта. Сукупно це більше 30% видатків бюджету». – написав Шмигаль.

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За його словами, у бюджеті передбачено створення Фонду ліквідації наслідків збройної агресії росії. Його ресурс становитиме 35 млрд грн. На підтримку бізнесу через Фонд розвитку підприємництва направляють 16 млрд грн.

"Попри війну, уряд не планує підвищувати податки", - наголосив Шмигаль.

Натомість, з його слів, скорочують видатки на державний апарат більш ніж на 10 млрд грн.

«Власні доходи країни наступного року складуть 1,3 трлн грн. Натомість видатки вдвічі більші – 2,6 трлн грн. Дефіцит у 38 млрд доларів розраховуємо переважно закривати завдяки підтримці наших міжнародних партнерів. Зокрема Євросоюзу, США та МВФ», - повідомив Шмигаль.

Окрім того, Шмигаль повідомив на що підуть 2,6 трлн грн видатків Бюджету у 2023 році: