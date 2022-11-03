У Бюджеті-2023 додали 555 млн грн на освіту

Цитата

«… ухвалили Бюджет-2023. Додали 555 млн грн на освіту», - написав Бабак у Telegram.

Деталі

За його словами додали:

· 50 млн на профтехосвіту

· 20 млн на Фонд Президента з підтримки освіти, науки та спорту

· 30 млн на Малу академію наук

· 150 млн на розвиток державної дистанційної освіти

· 90 млн на Національний фонд досліджень

· 215 млн на проведення ЗНО для Українського центру оцінювання якості вищої освіти

«Ну і додали правку про підняття залишків освітньої субвенції для фінансування НУШ та відновлення освіти на деокупованих територіях. Не буду розповідати про складність додати щось до бюджету воюючої країни. Але. Комітет освіти гарно попрацював між читаннями», - додав Бабак.

Доповнення

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект про Державний бюджет на 2023 рік - рекордно завчасно, повідомив народний депутат з фінансового комітету.