В Бюджете-2023 прибавили 555 млн грн на образование
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Государственный бюджет на 2023 год прибавили 555 млн грн на образование. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак, передает УНН.
Цитата
«… приняли Бюджет-2023. Добавили 555 млн грн на образование», - написал Бабак в Telegram.
Детали
По его словам добавили:
·50 млн на профтехобразование
·20 млн на Фонд Президента по поддержке образования, науки и спорта
·30 млн на Малую академию наук
·150 млн на развитие государственного дистанционного образования
·90 млн на Национальный фонд исследований
· 215 млн на проведение ВНО для Украинского центра оценивания качества высшего образования
«Ну и добавили правку о поднятии остатков образовательной субвенции для финансирования НУШ и возобновлении образования на деоккупированных территориях. Не буду рассказывать о сложности добавить что-либо в бюджет воюющей страны. Но. Комитет образования хорошо поработал между чтениями», - добавил Бабак.
Дополнение
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год – рекордно заранее, сообщил народный депутат из финансового комитета.