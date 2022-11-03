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В Бюджете-2023 прибавили 555 млн грн на образование

В Бюджете-2023 прибавили 555 млн грн на образование

Киев • УНН

 • 275834 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. В Государственный бюджет на 2023 год прибавили 555 млн грн на образование. Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по образованию и науке Сергей Бабак, передает УНН.

Цитата

«… приняли Бюджет-2023. Добавили 555 млн грн на образование», - написал Бабак в Telegram.

Детали

По его словам добавили:

·50 млн на профтехобразование

·20 млн на Фонд Президента по поддержке образования, науки и спорта

·30 млн на Малую академию наук

·150 млн на развитие государственного дистанционного образования

·90 млн на Национальный фонд исследований

· 215 млн на проведение ВНО для Украинского центра оценивания качества высшего образования

«Ну и добавили правку о поднятии остатков образовательной субвенции для финансирования НУШ и возобновлении образования на деоккупированных территориях. Не буду рассказывать о сложности добавить что-либо в бюджет воюющей страны. Но. Комитет образования хорошо поработал между чтениями», - добавил Бабак.

Дополнение

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год – рекордно заранее, сообщил народный депутат из финансового комитета.

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