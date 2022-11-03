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Бюджет-2023: в правительстве рассказали об основных показателях

Бюджет-2023: в правительстве рассказали об основных показателях

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об основных показателях Бюджета-2023, принятого сегодня парламентом, передает УНН.

Детали

Так, в правительстве и бюджетном комитете ВР приводят следующие основные показатели Госбюджета на 2023 год:

  • ВВП – 6,28 трлн грн
  • % ВВП к предыдущему году – 103,2%
  • Доходы – 1,3 трлн грн
  • Расходы – 2,6 трлн грн
  • Дефицит – 20,6% прогнозного ВВП (38 млрд долл.)
  • Инфляция – 28,0%
  • Прожиточный минимум – 2589 грн
  • Средняя зарплата – 18,3 тыс. грн
  • Минимальная зарплата на 1 января – 6,7 тыс. грн
  • Курс доллара (средний за год) – 42,2 грн.

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Шмыгаль также рассказал, что самый первый приоритет Бюджета-2023 — обеспечение нашей победы.

«Поэтому 43% всех средств направляем на армию и безопасность Украины. Это более 1 трлн. Огромная сумма, которая позволит обеспечить необходимым наших героев на фронте. Вторым приоритетом будет социальное обеспечение. Пенсии, помощь внутри перемещенным лицам, субсидии, медицина и образование. Совокупно это более 30% расходов бюджета», – написал Шмыгаль.

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По его словам, в бюджете предусмотрено создание Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии россии. Его ресурс составит 35 млрд грн. На поддержку бизнеса через Фонд развития предпринимательства направляют 16 млрд грн.

"Несмотря на войну, правительство не планирует повышать налоги", - подчеркнул Шмыгаль.

В свою очередь, по его словам, сокращают расходы на государственный аппарат более чем на 10 млрд грн.

«Собственные доходы страны в следующем году составят 1,3 трлн грн. Расходы вдвое больше – 2,6 трлн грн. Дефицит в 38 млрд долларов рассчитываем преимущественно закрывать благодаря поддержке наших международных партнеров. В частности, Евросоюза, США и МВФ», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что пойдут 2,6 трлн грн расходов Бюджета в 2023 году:

  • Армия и безопасность страны – 43%
  • Социальные программы и пенсии – 17%
  • Обслуживание долгов – 12%
  • Медицина – 7%
  • Образование – 6%
  • Восстановление страны – 2%
  • Другое – 13%

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