В октябре Украина экспортировала 9,2 млн тонн товаров, — Мининфраструктуры

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“Несмотря на все усилия русских, “зерновое соглашение” не было остановлено ни на минуту и ​​продолжает действовать. В октябре через три одесских порта было экспортировано 4,5 млн тонн продукции. Отдельно около миллиона тонн было отправлено нашими дунайскими портами”, — говорится в сообщении.

Опорой экономики и логистическим цепям остаются железнодорожный и автомобильный транспорт. Которые в этом месяце, несмотря на все атаки на инфраструктурные объекты, продолжали стабильно экспортировать и завозить критические для фронта и экономики грузы.

Более того, объем международных автомобильных перевозок ежемесячно только увеличивается. При этом средняя стоимость одной тонны товаров, экспортируемых автотранспортом, остается самой дорогой среди экспортируемых другими видами транспорта товаров. Они втрое дороже перевезенных морем и вчетверо – перевезенных по железной дороге.

“В этом месяце мы внедряем электронную очередь на пункте пропуска “Ягодин” на польской границе и открываем новый пункт пропуска “Красноильск” на румынской границе”, — добавил Найем.

Напомним

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