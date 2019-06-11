Украина в трибунале представила позицию относительно статуса Азовского моря

"Мы уже начали рассказывать нашу позицию относительно статуса Азовского моря и Керченского пролива", - сказала Зеркаль.



По ее словам, позиция Украины основывается на том, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву Азовское море является международным водами так же, как и Керченский пролив.



"Далее будут наши возражения относительно позиции Российской Федерации по поводу военной активности, а также те возражения, которые были связаны с отсутствием нашей" доброй воли "в проведении переговоров и другими возражениями РФ. Надеемся, что мы сегодня окончательно убедим суд в том, что у них есть юрисдикция, и мы перейдем к рассмотрению дела по существу в скором будущем ", - добавила Агент Украины.



Как сообщал УНН, 10 июня в Постоянной палате третейского суда - международном арбитражном суде в Гааге проходят слушания по делу Украины против РФ по морскому праву. Первой выступила Россия.