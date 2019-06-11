Україна у трибуналі представила позицію щодо статусу Азовського моря

"Ми вже почали розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря і Керченської протоки", - сказала Зеркаль.



З її слів, позиція України ґрунтується на тому, що відповідно до Конвенції ООН з морського права Азовське море є міжнародними водами так само, як і Керченська протока.



"Далі будуть наші заперечення щодо позиції Російської Федерації з приводу військової активності, а також ті заперечення, які були пов’язані з відсутністю нашої "доброї волі" у проведенні переговорів та іншими запереченнями РФ. Сподіваємось, що ми сьогодні остаточно переконаємо трибунал у тому, що в них є юрисдикція, і що ми перейдемо до розгляду справи по суті в скорому майбутньому", - додала Агент України.



Як повідомляв УНН, 10 червня у Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді у Гаазі проходять слухання у справі України проти РФ щодо морського права. Першою виступила Росія.