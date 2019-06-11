Україна у трибуналі представила позицію щодо статусу Азовського моря
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Україна в Арбітражному трибуналі почала розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря і Керченської протоки. Про це журналістам заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль, передає кореспондент УНН.
"Ми вже почали розповідати нашу позицію щодо статусу Азовського моря і Керченської протоки", - сказала Зеркаль.
З її слів, позиція України ґрунтується на тому, що відповідно до Конвенції ООН з морського права Азовське море є міжнародними водами так само, як і Керченська протока.
"Далі будуть наші заперечення щодо позиції Російської Федерації з приводу військової активності, а також ті заперечення, які були пов’язані з відсутністю нашої "доброї волі" у проведенні переговорів та іншими запереченнями РФ. Сподіваємось, що ми сьогодні остаточно переконаємо трибунал у тому, що в них є юрисдикція, і що ми перейдемо до розгляду справи по суті в скорому майбутньому", - додала Агент України.
Як повідомляв УНН, 10 червня у Постійній палаті третейського суду - міжнародному арбітражному суді у Гаазі проходять слухання у справі України проти РФ щодо морського права. Першою виступила Росія.