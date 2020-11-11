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Украина в ТКГ призывает создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Украина в ТКГ призывает создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан

Киев  •  УНН

 • 11061 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Украинская делегация во время заседания Трехсторонней контактной группы предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. Об этом говорится в сообщении украинской делегации в ТКГ на официальной странице в Facebook, передает УНН.

В сообщении отмечается, что украинская делегация предложила создать на КПВВ "зеленые коридоры" для малоподвижных граждан, которые смогут беспрепятственно передвигаться вне общей очереди и беспрепятственно получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги. И представители ОБСЕ поддержали это предложение.

"Стороны начали обрабатывать техническую сторону предложения", - говорится в сообщении.

В украинской делегации по итогам заседания отмечают, что "можно отметить определенное продвижение во всех четырех направлениях".

"Наибольших успехов сегодня достигли в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что в ближайшее время удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Украинская делегация также заявила, что "мы выполняли и будем выполнять решения, принятые в нормандском формате, и Минские договоренности. Любые попытки обвинить нас в нарушении этих договоренностей не будут иметь успеха".

"Выполняем и призываем делать то же российскую сторону", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 11 ноября во время заседания ТКГ на уровне глав делегаций сторонам удалось достичь определенного продвижения в обсуждении условий разблокирования российской стороной работы КПВВ.

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