Україна у ТКГ закликає створити на КПВВ "зелені коридори" для малорухомих громадян
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Українська делегація під час засідання Тристоронньої контактної групи запропонувала створити на КПВВ “зелені коридори” для малорухомих громадян, які зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги. Про це йдеться у повідомленні Української делегації у ТКГ на офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що українська делегація запропонувала створити на КПВВ “зелені коридори” для малорухомих громадян, які зможуть без перешкод пересуватися поза загальною чергою та безперешкодно отримувати пенсії, соцвиплати, адміністративні та фінансові послуги. І представники ОБСЄ підтримали цю пропозицію.
"Сторони почали опрацьовувати технічну сторону пропозиції", - йдеться у повідомленні.
В українській делегації за результатами засідання відзначають, що "можна зазначити певне просування у всіх чотирьох напрямках".
"Найбільших успіхів сьогодні досягли у гуманітарному напрямку, є позитивні ознаки того, що у найближчий час вдасться забезпечити роботу КПВВ в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.
Українська делегація також заявила, що "ми виконували та будемо виконувати рішення, прийняті у Нормандському форматі, та Мінські домовленості. Будь-які спроби звинуватити нас у порушенні цих домовленостей не матимуть успіху".
"Виконуємо і закликаємо робити те саме російську сторону", - зазначено у повідомленні.
Як повідомляв УНН, 11 листопада під час засідання ТКГ на рівні Глав делегацій сторонам вдалося досягнути певного просування в обговоренні умов розблокування російською стороною роботи КПВВ.