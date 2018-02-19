Украина в январе снизила добычу угля почти на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Угледобывающие предприятия Украины в январе 2018 года добыли почти 2,66 млн тонн угля, что на более 1 млн тонн или 27,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минэнергоугля.
Как отмечается, в январе добыто на 10,1% больше запланированного объема.
По данным ведомства, в первый месяц этого года угледобывающие предприятия Украины добыли 559,4 тыс. тонн коксующегося угля, что на 75,1% больше плана, но на 2,84% меньше, чем в январе 2017 года.
Также в январе 2018 года в Украине было добыто почти 2,1 млн тонн энергетического угля, что на 0,2% больше плана, но на 31,92% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, по состоянию на 8 февраля на складах украинских ТЭС и ТЭЦ хранилось 1 млн 684,2 тыс. тонн угля.